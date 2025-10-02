Operação em Barra Mansa detém quatro suspeitos e apreende revólver, munições, maconha e equipamentos do tráfico

Uma operação policial realizada nesta quinta-feira (dia 2) no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa, resultou na detenção de quatro suspeitos – de 16, 23, 26 e 27 anos – e na apreensão de armas, drogas e equipamentos usados no tráfico. A ação envolveu guarnições do GAT de 2ª CIA, BAC, GAM e equipe da 90ª DP, que cumpriam uma ordem de operação visando coibir o comércio ilegal de entorpecentes na região.

Durante as buscas, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com cinco munições, 51 pedaços de maconha, um rádio comunicador com bases e baterias, três celulares e um caderno de anotações do tráfico. Parte do material estava escondida em locais inusitados, como dentro de uma caixa d’água acoplada a um vaso sanitário e entre telhas de uma residência abandonada.

A ação começou após informações sobre suspeitos foragidos e locais utilizados para armazenamento e venda de drogas. Todos os envolvidos foram encaminhados à 90ª DP (Barra Mansa), onde a autoridade policial dará prosseguimento ao caso. A operação reforça o trabalho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na cidade.

Foto: Divulgação