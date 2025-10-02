Em Cena: Exposição celebra 16 anos do Festival da Criança com fotos de Wallace Feitosa

Celebrando 16 edições do Festival da Criança, o GACEMSS inaugura a exposição “Em Cena”, com imagens captadas ao longo dos anos pelo fotógrafo Wallace Feitosa, referência na fotografia de palco e cultura na região.

A mostra apresenta entre 20 e 30 fotografias no formato 30x45cm, registrando momentos de pura expressão, luz e emoção vividos por artistas, educadores e formandos em apresentações, oficinas e palestras. Os registros incluem não só espetáculos teatrais, mas também bastidores, olhares atentos e instantes de troca durante atividades como a oficina de contação de histórias “Todo Mundo Tem Uma História”, com Flávia Nascimento, e a palestra “O Poder da Música no Desenvolvimento Infantil”, ministrada por Thiago Procópio — destaques desta edição comemorativa.

Em 2025, o Festival percorreu cinco cidades do Sul Fluminense — Volta Redonda, Barra Mansa, Quatis, Resende e Pinheiral — levando cultura, afeto e formação a educadores e futuros profissionais da educação. A exposição convida o público a revisitar essa trajetória por meio de um olhar poético e documental, relembrando a importância do teatro na formação humana e da fotografia como memória sensível de nossos encontros com a arte.

A abertura será no dia 4 de outubro, às 10h, no Espaço das Artes Zélia Arbex, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A visitação acontece de 6 a 10 de outubro, de 9h às 17h, com entrada gratuita.

Foto: Divulgação