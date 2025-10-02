Piraí: Pedreiro é preso após agredir a mãe e tentar atacar a esposa com bebê nos braços

Um caso grave de violência doméstica mobilizou as polícias Civil e Militar no distrito de Arrozal, em Piraí, na quarta-feira (dia 1º). Um homem de 31 anos, que trabalha como pedreiro, foi preso em flagrante depois de agredir a própria mãe, de 50 anos, e tentar atacar a esposa, de 29, que segurava o bebê do casal, de apenas quatro meses.

De acordo com a Polícia Civil, a confusão começou pela manhã, por volta das 10h30, quando a mulher descobriu uma traição e foi tirar satisfações. O suspeito passou a insultá-la na frente do filho e chegou a arremessar o portão da residência contra ela que, por pouco, não foi atingida.

Ao ouvir os gritos, a mãe do agressor tentou intervir para acalmá-lo, mas acabou recebendo um soco violento no olho esquerdo, caindo ao chão. As duas mulheres gritaram por socorro e o homem fugiu em seguida.

Mais tarde, por volta das 18h, o suspeito foi localizado rondando a casa da família em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ele foi levado para a Delegacia de Piraí, onde foi autuado por lesão corporal com violência doméstica, tentativa de lesão corporal e injúria contra a esposa.

O homem será transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda e vai passar por audiência de custódia. Se condenado, pode pegar até sete anos de prisão.

Onde buscar ajuda

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados pelo telefone 190 (Polícia Militar) ou pelo 180 (Central de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa.

Foto: Reprodução