Polícia apreende drogas avaliadas em R$ 75 mil em operação no Bom Pastor, em Barra Mansa

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa, na tarde desta quinta-feira (dia 2). O material estava em um terreno baldio.

Ao todo, foram apreendidos mais de mil pinos de cocaína, tabletes de maconha, além de tiras da droga, dois sacos de cocaína com 500 gramas cada e dois celulares.

O material foi encaminhado para a 90ª DeP (Barra Mansa). A estimativa é de que a apreensão tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 75 mil à organização criminosa identificada como Terceiro Comando Puro.

Ninguém foi preso até o momento.

