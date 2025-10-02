Homem é preso após agredir esposa na frente das filhas em Barra Mansa; discussão começou por causa das roupas que ela vestia

Um homem de 24 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 2) após agredir a própria esposa, de 26, em sua residência, no bairro São Judas, em Barra Mansa. As agressões ocorreram na presença das duas filhas do casal, uma criança de 5 anos e uma bebê de apenas nove meses.

Segundo informações da Patrulha Maria da Penha, a vítima relatou que o agressor iniciou uma discussão sobre suas roupas e a impediu de sair para o trabalho. Ele também bloqueou a saída da filha mais velha para que fosse levada à babá, aumentando a pressão sobre a mulher.

Durante a briga, o homem desferiu socos no rosto e na cabeça da vítima e chutes nos braços e pernas, causando hematomas. O ataque só terminou quando a mulher gritou e orientou a filha mais velha a correr para pedir ajuda. Este é o segundo episódio de violência no relacionamento de três anos. A vítima relatou ter sofrido ameaças de morte e intimidação por meio de fotos íntimas, o que a impedia de buscar a separação.

Após o ocorrido, a mulher foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro e depois ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito, que confirmou as lesões. O agressor foi conduzido ao 90º DP, onde permanece preso à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como lesão corporal contra a mulher, configurando violência doméstica e familiar, e segue sob a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).