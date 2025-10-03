Detran realiza mutirão especial para emissão de carteiras de identidade a estudantes neste sábado (dia 4)

O Detran-RJ vai realizar neste sábado (dia 4) um mutirão especial de emissão de carteiras de identidade destinado a estudantes que vão participar do Enem, vestibulares, cursos e concursos, como os do Colégio Militar e do Pedro II. A ação será realizada em todos os postos de identificação civil do Estado do Rio, em todas as regiões.

O atendimento será feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas, sem necessidade de agendamento prévio. Para ser atendido, o estudante precisará apresentar CPF, original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para solteiros) ou de casamento, além do comprovante de inscrição nos exames, vestibulares, cursos ou concursos.

Os postos funcionarão das 8h às 12h, com exceção daqueles localizados em shoppings, que atenderão das 10h às 14h. Estudantes menores de 16 anos deverão comparecer acompanhados dos pais. O mutirão é exclusivo para estudantes, e não haverá vagas abertas para o público em geral.

A lista completa de postos em cada município está disponível no site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br), acessando Identificação Civil > Consultas > Lista de postos.

O mutirão é uma oportunidade para os estudantes garantirem a documentação necessária a tempo das provas e concursos, evitando transtornos de última hora.