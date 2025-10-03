Pinheiral intensifica ações da saúde da mulher no ‘Outubro Rosa’ com dia D no sábado (dia 18)

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensifica durante todo o mês de outubro as ações voltadas à saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Entre as medidas, estão a coleta do exame preventivo (Papanicolau) e avaliação clínica das mamas durante os horários estendidos das Unidades de Saúde da Família, além de palestras com orientações sobre o tema e a disponibilização de exames de mamografia e ultrassonografia transvaginal para as profissionais de saúde. Dentro da programação, a SMS realiza no sábado, 18, o Dia D do ‘Outubro Rosa’, uma mobilização de conscientização e cuidado com a saúde da mulher. Durante toda a data, todas as unidades estarão abertas oferecendo coleta do preventivo e avaliação clínica das mamas.

O câncer de mama e o câncer do colo do útero estão entre os mais incidentes na população feminina, mas podem ser prevenidos ou tratados com sucesso quando identificados em estágios iniciais. Para isso, alguns exames são essenciais, como a mamografia, indicada para mulheres de a partir dos 40 anos a cada dois anos; o exame preventivo (Papanicolau), para mulheres de 25 anos; o exame clínico das mamas, realizado em consultas de rotina pelos profissionais de saúde; além da ultrassonografia de mama e transvaginal, utilizado em casos específicos. O município possui um aparelho de mamografia, que atende à demanda sem filas e dois aparelhos de ultrassonografia, garantindo exames rápidos e acessíveis para a população feminina.

Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Rafaela Roquini, a iniciativa é fundamental para ampliar o acesso das mulheres aos exames preventivos e reforçar a importância do cuidado regular com a saúde. “O Outubro Rosa é um momento de lembrar que a prevenção deve estar presente em todas as fases da vida da mulher. Com o Dia D, queremos facilitar o acesso das pacientes, orientá-las e mostrar que o diagnóstico precoce salva vidas. Temos percebido muitas faltas aos agendamentos do preventivo, por isso é fundamental que as mulheres compareçam para garantir que todos tenham acesso aos exames e cuidados necessários”, destacou.

Unidades e dias da semana dos horários estendidos

As unidades de saúde do município já funcionam em horário estendido até as 19 horas, e durante esse período será realizada a coleta do exame preventivo (Papanicolau). O atendimento por unidade é o seguinte: Parque Maíra, às quartas-feiras; Centro, às terças-feiras; Palmeiras, às terças-feiras; Bela Vista, às quartas-feiras; Três Poços, às terças-feiras; Varjão, às quartas-feiras; Ipê, às terças e quintas-feiras; Cruzeiro, às segundas e terças-feiras; e São Jorge, às terças-feiras.

Saúde do trabalhador

Além dessas ações, o setor de Saúde do Trabalhador da Vigilância em Saúde também participa da campanha, promovendo atividades do ‘Outubro Rosa’ em empresas do município. A programação inclui palestras sobre saúde da mulher em empresas da cidade, nos dias 22, 29, 30 e 31.