Homem é assassinado em plena luz do dia em Volta Redonda

Um homem de 45 anos foi vítima de homicídio no fim da manhã desta sexta-feira (dia 3), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. O crime aconteceu por volta das 11h10, na Rua Frei Caneca.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia de tentativa de homicídio, mas ao chegarem ao local encontraram a vítima já sem vida, caída no chão e coberta por um lençol.

A área foi isolada e a perícia acionada. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime.

O caso foi registrado e será investigado pela 93ª DP (Volta Redonda).