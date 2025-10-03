Exclusivo: Médicos da Atenção Primária de Volta Redonda terão corte de 25% nos salários

Antes mesmo da reunião marcada para a manhã desta sexta-feira (dia 3) com todo o secretariado, o prefeito Neto (PP) já começou a implementar medidas emergenciais para conter gastos em Volta Redonda, afetando diretamente os médicos que atuam na Atenção Primária à Saúde, nas unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF).

A Folha do Aço apurou que os profissionais que trabalham 40 horas semanais terão o vencimento temporariamente reduzido em 25%, passando de R$ 20 mil para R$ 15 mil mensais. O valor anterior incluía gratificações vinculadas ao desempenho, pagas desde dezembro de 2022, quando o programa foi criado para suprir a falta de médicos nas unidades básicas de saúde.

Um memorando da Secretaria de Administração para a Saúde, encaminhado na quinta-feira (dia 2), explica que “diante da grave crise financeira que assola o país e da expressiva queda em nossa principal fonte de receita [ICMS] – que já representou quase 6% e atualmente não atinge 2% – nos vemos momentaneamente obrigados a adotar medidas de contenção de despesas, a fim de garantir a preservação dos empregos e o pagamento rigoroso dos salários de nossos servidores”.

O documento detalha ainda que, a partir de 1º de outubro, o valor destinado ao pagamento dos serviços prestados por terceiros será ajustado para R$ 15 mil mensais, “patamar compatível com a média atualmente praticada pelos municípios vizinhos”. O memorando reforça: “Temos plena consciência da importância dos serviços prestados e do papel fundamental que exercem junto à nossa comunidade. Ressaltamos que essa decisão foi tomada de forma cuidadosa e necessária, sempre com o compromisso de manter em dia nossas obrigações financeiras, como temos feito ao longo de seis mandatos”.

A Folha do Aço apurou ainda que a prefeitura adotará cortes nos gastos com obras e compras, medidas que serão anunciadas oficialmente nesta sexta-feira (3), durante a reunião do prefeito Neto com os secretários.

Segundo a administração municipal, apesar dos ajustes, o compromisso é continuar garantindo a qualidade dos serviços oferecidos à população, que, conforme o memorando, “por seis vezes depositou em nós a confiança para conduzir a administração deste município”.