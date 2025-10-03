Caminhão-tanque com etanol tomba, pega fogo e interdita descida da Serra das Araras; motorista está em estado grave

Um caminhão-tanque carregado com cerca de 45 mil litros de etanol hidratado tombou e pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (dia 3), no km 228 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na Serra das Araras, em Piraí. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções, que se espalhou também pela vegetação às margens da estrada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo teve 90% do corpo queimado, foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao tombamento.

O Corpo de Bombeiros de Campos Elíseos, Paracambi e Piraí foi mobilizado para o controle das chamas, que já foram contidas, mas a área segue em monitoramento. Devido ao derramamento da carga, o Inea também foi informado. Após o controle do incêndio, foi verificado que ainda havia etanol no compartimento de carga do tanque, sendo necessário acionar uma equipe especializada para o transbordo do material restante.

A pista de descida da Serra das Araras, no sentido Rio de Janeiro, continua totalmente interditada desde a madrugada, e ainda não há previsão para reabertura. O congestionamento já ultrapassa 10 km, com retenções a partir do bairro Varjão, em Piraí. A pista de subida, no sentido São Paulo, opera em mão-dupla.

Foto: Reprodução/Redes Sociais