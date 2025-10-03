Motorista teve 90% do corpo queimado após caminhão-tanque explodir na Serra das Araras

O motorista de um caminhão-tanque sofreu queimaduras em 90% do corpo após o veículo tombar e pegar fogo na madrugada desta sexta-feira (dia 3), no km 228 da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, em Piraí. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal. Ainda de acordo com a PRF, o homem foi socorrido em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caminhão transportava cerca de 45 mil litros de etanol hidratado, que se espalharam pela pista e alimentaram o incêndio, atingindo também a vegetação às margens da estrada. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Campos Elíseos, Paracambi e Piraí atuaram no combate às chamas, que foram controladas. O Inea foi acionado devido ao risco ambiental, já que parte da carga permaneceu no tanque e precisou de transbordo especializado.

A pista de descida da Serra, no sentido Rio de Janeiro, permanece totalmente interditada desde a madrugada. O congestionamento já ultrapassa 10 km, com retenções a partir do bairro Varjão, em Piraí. A pista de subida, sentido São Paulo, funciona em mão-dupla.

Foto: Divulgação/PRF