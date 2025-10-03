Homem é preso ao tentar furtar quase 30 kg de fios de cobre da CSN em Volta Redonda

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na noite da quinta-feira (dia 2) após tentar furtar fios de cobre dentro do pátio da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Militar, vigilantes da empresa flagraram o suspeito durante uma fiscalização de rotina, por volta das 21h, quando ele deixava o local em um caminhão. Dentro da cabine, foram encontrados 28,9 kg de cabos de cobre.

O material foi apreendido e encaminhado, junto com o acusado, para a 93ª DP (Volta Redonda), onde ele foi autuado por tentativa de furto, conforme previsto no artigo 155 combinado com o artigo 14 do Código Penal. O homem permaneceu preso.

Foto: Divulgação/Polícia Militar