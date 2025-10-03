Operação “Justiça dos Homens” prende oito suspeitos de triplo homicídio brutal em Piraí

Foi deflagrada, na manhã desta sexta-feira (dia 3), a operação “Justiça dos Homens”, uma ação conjunta das polícias Civil e Militar para cumprimento de oito mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão em desdobramento direto da investigação sobre o triplo homicídio ocorrido na mata do Varjão, em Piraí, em setembro. A ação teve a coordenação da 94ª Delegacia de Piraí, com apoio das delegacias de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, além de policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Piraí.

“A operação “Justiça dos Homens” foi uma resposta rápida e contundente ao triplo homicídio ocorrido na mata do Varjão. Em menos de duas semanas, identificamos os mentores, executores e partícipes do crime e conseguimos cumprir os oito mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Piraí para as cidades de Piraí, incluindo o distrito de Arrozal, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

De acordo com as investigações, os três jovens, de 15, 17 e 18 anos, desapareceram na noite de 15 de setembro, após serem chamados por telefone para uma reunião. Dois moravam no bairro Roma, em Volta Redonda, e o terceiro no Varjão, em Piraí. Eles atuavam no tráfico de drogas e haviam se apropriado do dinheiro da venda de uma carga que deveria ser repassado aos chefes da organização criminosa. Por ordem de um traficante do Roma, que também comandava a facção no Varjão, os três foram executados para servir de exemplo.

“Seis dias depois dos assassinatos, os corpos foram encontrados em decomposição, com braços e pernas amarrados com fitas transparentes e os pescoços cortados, ajoelhados lado a lado. Foi uma morte absurda, tenebrosa, com características típicas de organizações terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que praticam execuções cruéis e filmadas. Esse método está sendo replicado por narcoterroristas na América do Sul”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Durante a investigação, os agentes identificaram três carros usados no crime, com base em imagens de câmeras de segurança da Prefeitura de Piraí e Volta Redonda. Com esses elementos, a Polícia Civil solicitou à Justiça oito mandados de prisão temporária por 30 dias e buscas para apreender celulares e outros materiais que possam conter provas, inclusive imagens das execuções. A operação mobilizou cerca de 60 agentes e localizou todas as pessoas envolvidas.

” Foi um trabalho de inteligência rápido e minucioso realizado pelas polícias Civil e Militar. Identificamos e prendemos o mentor do crime, os executores e os partícipes que levaram as vítimas até a mata. Demos um recado muito claro: narcotraficantes não terão espaço em Piraí e nas demais cidades fluminenses. Se insistirem, vamos passar por cima”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.

As investigações prosseguem pelos próximos 30 dias para apurar eventual participação de outros envolvidos no triplo homicídio qualificado, cometido por meio cruel e sem chance de defesa das vítimas. Foram apreendidos 20 aparelhos celulares e um tablet. E diligências ainda estão em curso.

“O tráfico de drogas, hoje, funciona como uma máquina de matar alimentada por sangue e entorpecentes. Essa operação demonstra que o Estado está atento e reage com firmeza. Em tempo recorde, conseguimos dar uma resposta à sociedade e às famílias dessas vítimas”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

