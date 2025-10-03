Serra das Araras: congestionamento chega a 30 km e pista segue interditada

A situação continua complicada na Serra das Araras após o tombamento de um caminhão-tanque carregado com 44 mil litros de etanol, ocorrido na noite de quinta-feira (dia 2), em Piraí. Mesmo após o destombamento do veículo e a retirada do combustível, a faixa sentido Rio segue interditada nesta sexta-feira (dia 3), sem previsão de liberação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros ainda não autorizou a remoção do caminhão, o que impede a normalização do tráfego. O acidente provocou incêndio e deixou o motorista em estado grave, internado no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.

O congestionamento já atinge 30 quilômetros no sentido Rio de Janeiro e 10 quilômetros no sentido São Paulo. Desde a manhã, o tráfego funciona no sistema “pare e siga” pela pista de subida da Serra, o que tem ampliado a lentidão no trecho.

Equipes da CCR RioSP, do Corpo de Bombeiros, da Ambipar e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) finalizaram às 17h10 o trabalho de retirada do etanol que restava no tanque e o resfriamento do veículo.

