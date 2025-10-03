Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Paraíba, em Volta Redonda

Um corpo de um homem foi encontrado na tarde desta sexta-feira (dia 3) no Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, a vítima ainda não foi identificada.

A PM informou que foi acionada por volta das 13h30 e, ao chegar ao local, foi recebida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O cadáver estava boiando no rio e foi retirado da água pela guarnição de resgate.

Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia e identificação. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias da morte. A Polícia Civil deve investigar o caso.