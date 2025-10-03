Trio é preso em Piraí por aplicar golpe do “teste da água” em idosa

Uma operação da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí resultou, na tarde da quina-feira (dia 2), na prisão em flagrante de uma mulher de 50 anos, seu filho de 30, e um homem de 42 anos, no bairro Asilo, em Piraí. O trio é acusado dos crimes de estelionato contra pessoa idosa e crime contra as relações de consumo. O grupo se apresentava uniformizado, oferecia um falso teste de qualidade da água e convencia as pessoas a comprarem purificadores de plástico superfaturados, usando informações fraudulentas para induzi-las ao erro.

“Eles se apresentaram como se fossem técnicos, uniformizados e com panfletos falsos. Colocaram um produto químico na amostra de água, que ficou amarela, e disseram à vítima que a água era imprópria para o consumo e poderia causar hepatite. A partir daí, convenceram a aposentada, de 71 anos, a adquirir um equipamento com preço muito acima do real, acreditando que estavam salvando sua saúde”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Segundo as investigações, a idosa foi induzida a comprar o purificador por R$840, parcelado em seis vezes no cartão de crédito. Os golpistas não forneceram nota fiscal nem comprovante da transação, entregaram apenas um recibo feito à mão. O sobrinho da vítima, de 43 anos, que chegou à residência no momento do golpe, desconfiou do negócio e procurou a delegacia.

“Com base na denúncia determinei diligências imediatas. Os policiais civis foram até o bairro e flagraram o trio na porta da casa, prestes a fugir. Foi uma ação rápida que impediu novos golpes naquele mesmo dia”, destacou o delegado Antonio Furtado.

Com o grupo foi apreendido panfletos e fichas que demonstravam a venda do produto a outras pessoas. Também ficou comprovado que os três não tinham qualquer vínculo com a empresa da Baixada Fluminense que afirmavam representar.

“Na delegacia constatamos que o valor cobrado no cartão da idosa foi de R$960, R$120 a mais do que o valor informado e anotado no recibo. Com os panfletos e fichas apreendidos, percebemos que os criminosos aplicavam esse golpe desde 2020, inclusive no Rio de Janeiro, sempre com o mesmo modus operandi: assustar idosos sobre supostos riscos à saúde e vender purificadores a preços abusivos. Em outro caso semelhante, uma idosa chegou a ir desesperada a um banco para fazer empréstimo acreditando que a água comum causava câncer. Isso mostra o grau de crueldade e manipulação usado por esses criminosos”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.

O trio foi autuado pelos crimes de estelionato contra pessoa idosa e crime contra as relações de consumo. As penas somadas podem chegar a 13 anos de prisão.

“Acreditamos que existam outras vítimas em Piraí e cidades vizinhas. Orientamos que qualquer pessoa abordada por esse grupo procure imediatamente a delegacia de Polícia Civil para registrar ocorrência e auxiliar nas investigações”, alertou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação