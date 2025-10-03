Polícia apreende pistola e grande quantidade de drogas no Morro da Conquista; suspeitos são detidos

Dois homens foram detidos na manhã desta sexta-feira (dia 3) durante uma ação da Polícia Militar no Morro da Conquista, em Volta Redonda. A operação aconteceu no Beco do Val, após informações de inteligência apontarem que suspeitos de terem atacado uma viatura policial no dia anterior, no bairro Ilha Parque, estariam escondidos no local.

De acordo com a ocorrência, os policiais montaram um cerco e conseguiram deter os dois suspeitos. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .45 e uma grande quantidade de drogas que ainda será contabilizada.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso está sendo registrado.

A PM informou que a ação integra o combate ao tráfico de drogas na região e que os suspeitos seriam ligados a uma facção criminosa que atua no município.

Foto: Divulgação