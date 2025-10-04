Neto retoma atividades após cirurgia de catarata realizada no SUS

Com óculos escuros inseparáveis, o prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), voltou ao gabinete do Palácio 17 de Julho na quarta-feira (dia 1º), apenas quatro dias após passar por uma cirurgia de catarata. O acessório, segundo explicou, não é “marra”, mas recomendação médica para proteger os olhos na fase inicial da recuperação.

O procedimento foi realizado no sábado (dia 27), no Hospital São João Batista, conduzido pelo oftalmologista André Luiz Parolin Ribeiro e acompanhado pelo ex-prefeito de Resende e também especialista na área, Diogo Balieiro. Por conta do histórico cardíaco de Neto, a cirurgia exigiu monitoramento especial.

Antes de entrar no centro cirúrgico, o prefeito usou as redes sociais para comunicar a decisão. “A cirurgia é no Hospital São João Batista, pois tenho alguns problemas cardíacos e vai ser necessário um monitoramento”, disse. Apesar de ter cogitado retomar as atividades já na segunda-feira (dia 30), foi aconselhado por Balieiro a respeitar ao menos uma semana de repouso. O alerta não foi seguido à risca.

Escolha pelo SUS

Neto fez questão de destacar que, embora tenha plano de saúde, optou por realizar o procedimento na rede pública, dentro do programa Revi-Ver, que oferta cirurgias de catarata pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Eu tenho plano, poderia fazer em qualquer hospital de Volta Redonda, no Rio. Fiz uma cirurgia de coração na Clínica São Vicente e fui super bem atendido. Mas preferi fazer no Hospital São João Batista, onde fui muito bem atendido. Não deve nada à Clínica São Vicente, que é a melhor do Rio de Janeiro. Eu fiquei encantado com o atendimento. Parabéns a toda a equipe”, afirmou.

No pós-operatório, o prefeito deve tomar cuidados rígidos: durante os primeiros dez dias, precisa aplicar colírio a cada duas horas, estendendo o intervalo para quatro horas a partir da segunda etapa da recuperação. “Graças a Deus correu tudo bem. Tive um imprevisto porque o remédio não estava adequado, mas os médicos ajustaram e estou muito bem”, disse.

Histórico de cirurgias recentes

A cirurgia ocular soma-se a um histórico recente de intervenções médicas. No fim de 2023, Neto precisou afastar-se da Prefeitura por cerca de dois meses após se submeter a três procedimentos cardíacos, incluindo cateterismo, angioplastia e substituição de válvula, realizados em clínica particular no Rio de Janeiro.

No início de 2024, reassumiu o cargo após 57 dias de licença para recuperação. Mais recentemente, há poucas semanas, voltou à capital fluminense para uma nova consulta médica, quando chegou-se a cogitar uma nova internação.