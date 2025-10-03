Homem com 14 passagens pela polícia é preso após furtar fios em colégio agrícola de Pinheiral

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (dia 3) acusado de furtar fios no Colégio Agrícola, localizado na Rua José Breves, no Centro de Pinheiral.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi detido por seguranças da unidade até a chegada da guarnição. Ele foi flagrado dentro da escola com um alicate, utilizado para cortar a fiação.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem possui 14 anotações criminais anteriores, incluindo passagens por furto, receptação e ameaça. Após ser conduzido à 101ª DP (Pinheiral), ele foi autuado por furto qualificado tentado, com base no artigo 155 combinado com o artigo 14 do Código Penal, permanecendo preso.

A perícia foi realizada no local e confirmou a tentativa de furto. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.