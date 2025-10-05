Trânsito no Centro de Barra Mansa terá mudanças a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), informa que, a partir desta segunda-feira (dia 6), duas mudanças irão impactar temporariamente o trânsito no Centro da cidade. Uma parte da Rua Benedita Helena de Lima (da esquina com a Rua José Cardoso Guimarães Cotia até a altura da Ponte dos Arcos) ficará parcialmente fechada devido à realização de obras do Pátio de Manobras na localidade. Por conta disso, a Rua Presidente Getúlio Vargas (antiga Beira Rio) terá mão dupla durante o período.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, os condutores devem ficar atentos na hora de trafegar pelas proximidades para evitar transtornos. “Como parte da Rua Benedita Helena de Lima estará interditada por tempo indeterminado, os motoristas que desejam atravessar a linha férrea não devem entrar na Rua Juiz Antônio Ciani, já que acabarão ficando sem saída. Por isso, a recomendação é passar pela Rua Duque de Caxias”, explicou Abreu.

O secretário informou ainda que os ônibus que circulam pela área terão trajeto modificado. “Em vez de passarem pela Ponte Ataulfo Pinto dos Reis (Ponte dos Arcos), eles vão voltar pela Ponte Nilo Peçanha. A única mudança será na volta deles. Com isso, a população não perderá nenhum ponto”, concluiu.

Foto: Gabriel Borges