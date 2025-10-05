Passageiro em surto interrompe viagem de ônibus, causa bloqueio no trânsito e é contido pela PRF na BR-393

Um passageiro de 28 anos causou tumulto em um ônibus da empresa Gontijo, na tarde de sábado (dia 4), no km 279 da BR-393, em Barra do Piraí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem apresentava comportamento agitado, caminhava insistentemente pelo corredor e pegava objetos de outros passageiros.

O motorista acionou a PRF, que abordou o veículo e tentou dialogar com o passageiro, mas ele não atendia aos comandos e apresentava sinais de confusão mental. Em determinado momento, o homem saiu do ônibus, entrou em uma casa às margens da rodovia e quebrou alguns objetos, retornando em seguida para a pista.

Segundo a ocorrência, o passageiro chegou a correr para o meio da rodovia, colocando em risco a própria vida e a dos motoristas que passavam pelo local. Para evitar acidentes, os agentes utilizaram técnicas de contenção e algemaram o homem até a chegada do 22º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM).

O passageiro foi encaminhado ao Hospital Nelson dos Santos Gonçalves, em Volta Redonda, para atendimento médico. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Toda a ação, segundo a PRF, durou cerca de 1h30. O trânsito, no entanto, teve interdição momentânea, já que a equipe lodo agiu para tirá-lo da via.

Foto: Divulgação/PRF