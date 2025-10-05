Morre o motorista de caminhão-tanque que tombou e pegou fogo na Serra das Araras

Morreu neste domingo (dia 5) o motorista que se envolveu em um grave acidente na noite de quinta-feira (dia 2) na Serra das Araras, em Piraí. Crismaldo dos Santos Soares, de 52 anos, dirigia um caminhão-tanque carregado com cerca de 44 mil litros de etanol, que tombou e pegou fogo na pista de descida. O condutor foi resgatado com queimaduras de segundo e terceiro grau em 90% do corpo, passou por cirurgia de emergência e estava internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente interditou a pista de descida da serra por cerca de 21 horas, causando congestionamentos de até 22 quilômetros no sentido Norte e 12 quilômetros no sentido Sul. As chamas atingiram a vegetação às margens da rodovia e exigiram a atuação intensa do Corpo de Bombeiros. Parte da carga precisou ser transbordada por equipes especializadas para evitar novas explosões.

Equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também foram acionadas para avaliar os impactos do derramamento de etanol na região. A pista só foi totalmente liberada após os trabalhos de resfriamento, contenção e recuperação do asfalto.

Foto: Divulgação/PRF