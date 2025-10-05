Voltaço empata com Goiás no Raulino de Oliveira

O Voltaço enfrentou o Goiás neste sábado (dia 4), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e empatou em 0 a 0.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Corrêa se defendeu bem, construiu jogadas, finalizou a gol em algumas oportunidades, mas não conseguiu superar a defesa do time goiano.

Público e Renda

Público presente: 2.122

Pagantes: 1.622

Renda: R$ 41.255,00

Próximo jogo

A próxima partida será contra o Avaí, na quarta-feira (dia 8), às 21h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Foto: Anderson Mendes – COMKT/ VRFC