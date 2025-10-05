Polícia apreende drogas em casa usada como depósito no bairro Santa Inês, em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu quase 1,3 kg de drogas durante uma ação no bairro Santa Inês, em Barra Mansa, nesse sábado (dia 4). O material estava em uma residência na Rua Carlos Gomes, após denúncia anônima que apontava o imóvel como ponto de armazenamento de entorpecentes.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) foi até o endereço indicado e encontrou movimentação suspeita. Um casal, ao notar a presença dos agentes, tentou fugir: a mulher descartou uma bolsa com drogas e conseguiu escapar, enquanto o homem correu para dentro da casa e arremessou outra sacola sobre o telhado.

Na ação, os policiais apreenderam 708 gramas de maconha, 477 gramas de cocaína, 33 gramas de crack, além de dois celulares, dois rádios comunicadores e R$ 65 em espécie.

O suspeito que estava na residência foi detido e, segundo a PM, confessou ser o responsável pelo material. Ele foi levado à 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceu preso, autuado por tráfico de drogas.

A mulher que estava na casa no momento da abordagem se apresentou como esposa do detido, mas afirmou não ter conhecimento da atividade ilícita.

Foto: Divulgação/Polícia Militar