Governo do Rio de Janeiro, Prefeitura de Piraí e Natural Energia firmam Protocolo de Intenções para implantação e uso do Data Center Nova Era

Na quinta-feira (dia 16), será assinado o Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Piraí e a Natural Energia para o uso, pelo estado e pelo município, do Data Center Nova Era, que será instalado em Piraí. O empreendimento contará com investimento estimado em mais de 1 bilhão de dólares e representa um marco para a transformação digital e a competitividade do território fluminense.

O acordo está plenamente alinhado ao Plano de Inteligência Artificial Fluminense (PIAF), desenvolvido pela Secretaria Estadual de Transformação Digital (SETD). O PIAF é uma iniciativa multissetorial voltada a orientar o uso responsável de IA no setor público, fomentar capacidades técnicas e científicas no território e articular parcerias com a academia, organismos internacionais e o setor produtivo. Ancorado na Estratégia Estadual de Governo Digital, o PIAF prevê o mapeamento do ecossistema de IA — incluindo infraestrutura e capital humano — para subsidiar a implementação de soluções e orientar investimentos prioritários. O Data Center Nova Era é peça-chave nessa visão, ao prover base tecnológica robusta para dados, analytics e aplicações de inteligência artificial.

Com a assinatura do Protocolo, estado e município avançam em um modelo de cooperação que visa:

Ampliar a capacidade de processamento e armazenamento de dados para políticas públicas, com segurança, governança e transparência;

Potencializar projetos de IA e transformação digital em áreas como saúde, educação, segurança pública, mobilidade e gestão ambiental;

Fortalecer o ecossistema fluminense de inovação por meio de parcerias com universidades, centros de pesquisa, startups e empresas de base tecnológica;

Promover a geração de empregos qualificados, capacitação técnica local e desenvolvimento de fornecedores;

Atrair novos investimentos e posicionar o Rio de Janeiro como referência em infraestrutura digital sustentável e resiliente.

Sobre o Data Center Nova Era

O Data Center Nova Era será a base tecnológica para aplicações de missão crítica, análise de dados em larga escala e soluções de inteligência artificial que apoiam a modernização do serviço público. O projeto contempla altos padrões de disponibilidade, segurança da informação e eficiência operacional, além de diretrizes de sustentabilidade ambiental. A instalação em Piraí contribui para a descentralização da infraestrutura de TIC e para a dinamização econômica regional.

Sobre o Plano de Inteligência Artificial Fluminense (PIAF)

Elaborado pela Secretaria Estadual de Transformação Digital (SETD), o PIAF estabelece diretrizes para o uso responsável de IA no setor público, fomenta competências técnicas e promove a articulação entre governo, academia, organismos internacionais e setor produtivo. Entre seus eixos, destacam-se: