Bicampeã estadual, Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso apresenta troféus ao prefeito Neto

Doze estudantes da rede pública de Volta Redonda e que integram a Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, localizada no bairro Conforto, foram recebidos na manhã desta terça-feira (14) pelo prefeito Antonio Francisco Neto, no gabinete do Palácio 17 de Julho. A corporação musical da unidade escolar se sagrou bicampeã estadual no Concurso de Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro, disputado no último sábado (11) na cidade de Silva Jardim, na Baixada Litorânea do estado.

“No ano passado nós fomos campeões estaduais e depois nacional. E agora, esse ano, nós conseguimos o bicampeonato estadual e vamos para o nacional representar o nosso estado e representar Volta Redonda. Eu tenho muito orgulho de dirigir uma escola onde a gente tem alunos tão engajados, com tanta vontade de fazer a diferença e de construir algo cultural”, afirmou o diretor da Escola Jiulio Caruso, Virgílio Lisboa do Val, que esteve presente no gabinete do prefeito, acompanhado do regente da fanfarra, Rômullo Arantes da Silva, e entregou ao prefeito uma placa de homenagem pelo apoio da prefeitura para a fanfarra.

Com cerca de 160 componentes, a Fanfarra participou da competição organizada pela Federação de Bandas e Fanfarras do Estado do Rio de Janeiro (FFABERJ), reunindo corporações musicais fluminenses. Com 100% de aproveitamento, a escola venceu todas as categorias que disputou: Corpo Musical, Pavilhão Nacional, Baliza, Corpo Coreográfico e Regente Mór.

“Volta Redonda tem muito orgulho dessa fanfarra, que tanto tem trazido alegria para nossa cidade. Parabéns a vocês que representam nosso município Brasil afora. Agradeço pela homenagem e desejo todo o sucesso do mundo para que a Fanfarra da Jiulio Caruso continue vencendo”, afirmou Neto.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, participou do encontro e parabenizou os alunos e a equipe de profissionais da escola pelo resultado. “É fundamental incentivarmos ações como essa, que integra estudantes, profissionais da educação e toda a comunidade escolar em torno de objetivos comuns. Isso fortalece o processo de aprendizagem e contribuiu na formação dos nossos alunos.”

Emoção durante a visita

Radiantes pela conquista e por estarem na presença do prefeito, os jovens integrantes da fanfarra compartilharam os sentimentos durante o encontro no gabinete.

“Eu, que estou há quatro anos na fanfarra, para mim é gratificante. Estar com essa família, ganhar esse título duas vezes ainda, as cinco modalidades, é uma honra. Para a gente, que se esforça todo dia, ensaiando, é emocionante também representar essa cidade. Só tenho a agradecer ao Neto, a todo mundo que esteve com a gente, ajudou em cada momento”, afirmou Vanessa Cristine Martins, de 15 anos, aluna do 9º ano do ensino fundamental da Escola Jiulio Caruso.

“É uma emoção muito grande, porque quando a gente entra na fanfarra a gente começa sem saber de nada e vai evoluindo, aprendendo com o Rômullo, a ponto de a gente conseguir ser bicampeã, trazer prêmios. É muito orgulho (estar com o prefeito), ele também ajuda bastante a gente em apresentações, é incrível poder estar aqui, ver ele, conhecer”, conta Lorena Belém, 14 anos e aluna do 9º ano, que estava acompanhada da mãe Adriana.

“Tenho muito orgulho da Lorena, porque eu sempre fui apaixonada por fanfarra. Agradeço muito, tanto ao Virgílio, por apoiar e por incentivar a fanfarra, ao Rômullo, pela dedicação dele, por apoiar e abraçar essas crianças, e, principalmente, à prefeitura, por todo o incentivo, apoio, conforto que deu para as crianças este ano”, frisou Adriana, uma das duas mães de apoio à fanfarra que estavam presentes no gabinete.

Para o diretor Virgílio, a participação na fanfarra contribui também para a formação dos estudantes. “É um momento onde eles estão dentro da escola e estão construindo esse projeto bonito, cada vez mais, além de estarem se desenvolvendo na música e estarem todos juntos, felizes e conquistando esses campeonatos.”

Fotos de Adriana Cópio – Secom/PMVR.