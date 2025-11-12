Suspeito é preso por agredir, ameaçar e furtar o celular da ex-companheira em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (dia 12), um homem de 35 anos acusado de agredir, ameaçar e furtar o celular da ex-companheira, no bairro Getúlio Vargas. Segundo a Polícia Civil, ele já possuía diversas anotações criminais por homicídio e tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o suspeito foi até a casa da vítima pela manhã, onde a ameaçou de morte após uma discussão e levou o telefone dela para impedir que chamasse a polícia. Horas depois, retornou ao local e passou a agredi-la com socos, na frente da filha do casal, causando ferimentos visíveis.

Após a denúncia, os agentes iniciaram diligências e localizaram o homem no bairro Jardim Ponte Alta, em Volta Redonda. O celular da vítima foi recuperado na casa de um conhecido do agressor.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça. O delegado responsável pela ação destacou que a Polícia Civil de Barra Mansa mantém tolerância zero com casos de violência contra a mulher.

