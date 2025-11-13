Engavetamento na Dutra deixa três feridos em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Um engavetamento envolvendo dois automóveis e um caminhão deixou três pessoas feridas na noite de quarta-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente aconteceu por volta das 20h, no km 280 da pista sentido São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O trânsito chegou a ficar lento no trecho durante o atendimento, mas foi normalizado após a retirada dos veículos.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

