Reincidente: homem que jogou ex no chão em 2024 é preso novamente em Piraí por agredi-la com cabo de vassoura

Uma operação conjunta entre policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) resultou na prisão, na tarde de quarta-feira (dia 12), de um homem de 42 anos, acusado de agredir a ex-companheira. Ele foi localizado em uma borracharia às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Caiçara, em Piraí, após descumprir uma medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-companheira, de 47 anos, vítima de agressões graves em 2024.

“No ano passado, o casal morava no bairro Caiçara e uma discussão banal, porque a vítima se recusou a fazer café, terminou de forma brutal. Revoltado, o agressor pegou a mulher no colo e a jogou no chão, do lado de fora da casa, fazendo com que ela batesse a cabeça em uma pedra. Felizmente, ela conseguiu fugir e acionar a Polícia Militar, que o prendeu em flagrante”, relatou o delegado.

Depois de ser preso pela agressão cometida em 2024, o homem foi solto ainda no mesmo ano e passou a responder em liberdade, com uma medida protetiva expedida pela Justiça que o impedia de se aproximar da ex-companheira. A mulher, então, encerrou o relacionamento de sete anos e buscou recomeçar sua vida longe do agressor.

“No último dia 10, o ex-companheiro descumpriu a decisão judicial e invadiu a residência da ex-mulher, demonstrando o mesmo comportamento violento. Quando ela pediu que saísse, ele a atacou com um cabo de vassoura, atingindo suas pernas. A vítima teve coragem e acionou a Patrulha Maria da Penha, mas quando os policiais chegaram, o agressor já havia fugido”, explicou o delegado Antonio Furtado.

Com base na reincidência e na gravidade dos fatos, a Vara Única de Piraí expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado. Menos de 24 horas depois, as forças de segurança localizaram o foragido e efetuaram a prisão.

“A Justiça entendeu corretamente que esse homem representava um risco real à saúde e à vida da ex-companheira. Em apenas um dia, policiais civis e militares cumpriram o mandado e devolveram esse agressor ao sistema prisional, onde ele ficará à disposição da Justiça. Ele responderá por lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, crimes que podem resultar em até oito anos de prisão”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

O delegado também destacou a importância do trabalho conjunto entre a Polícia Civil, o Proeis e os demais órgãos de segurança do município, enfatizando que as ações contra a violência doméstica são prioridade em Piraí.

“É a segunda semana consecutiva em que prendemos homens que praticam violência contra mulheres. Faremos quantas prisões forem necessárias. O Ministério Público, a Justiça e as forças policiais de Piraí têm uma missão clara: garantir a proteção integral das mulheres. Desde que cheguei à cidade, em janeiro de 2025, percebi um aumento nas denúncias, e isso é algo positivo. Significa que as vítimas estão rompendo o ciclo da violência e buscando ajuda antes que seja tarde demais. Cada prisão representa uma vida preservada, uma história que pode ser reescrita longe do medo”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação