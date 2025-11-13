PF prende ex-presidente do INSS em nova fase da Operação Sem Descontos

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 13), uma nova etapa da Operação Sem Descontos, que investiga um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do INSS. Entre os presos está Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto, demitido em abril deste ano, quando as irregularidades começaram a vir à tona.

As investigações, conduzidas em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), apontam que associações, confederações e sindicatos realizavam descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização dos segurados. O esquema teria desviado mais de R$ 6,3 bilhões entre 2020 e 2025.

Nesta fase, a PF cumpre 63 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 15 estados e no Distrito Federal – entre eles Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Além de Stefanutto, também foi alvo da operação o ex-ministro da Previdência Social José Carlos Oliveira, que chefiou a pasta durante o governo Jair Bolsonaro. Segundo informações preliminares, ele deverá usar tornozeleira eletrônica por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os investigados podem responder por inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de ocultação de patrimônio.

Foto: Divulgação/INSS