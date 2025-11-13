Idoso morre após carro cair em lago em Miguel Pereira; vizinhos tentaram salvá-lo

Um idoso de 80 anos – identificado como Marcos – morreu após o carro que dirigia cair em um lago, na manhã desta quinta-feira (dia 13), em Miguel Pereira. O acidente aconteceu no bairro Plante Café, em frente à casa da vítima.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem tentava dar “tranco” no automóvel quando perdeu o controle e o veículo acabou despencando dentro do lago. Moradores que presenciaram o acidente entraram na água e conseguiram retirar o motorista do carro antes da chegada das equipes de socorro.
“Ouvi um forte barulho, parecia batida de carro. Depois, gritos. Quando cheguei, um menino já estava na água tentando abrir a porta. Tirei o chinelo e fui também. Conseguimos abrir o carro, puxamos ele pela calça e levamos para o barranco. Tentamos reanimar com massagem, fizemos tudo o que podíamos até a chegada dos bombeiros”, contou Tiago Azevedo, vizinho da vítima, lamentando a tragédia.
Os bombeiros foram acionados por volta das 8h30 e encaminharam o idoso ao Hospital Municipal Luiz Gonzaga, ainda com vida. No entanto, ele não resistiu.
A perícia da Polícia Civil foi realizada no local e, após o trabalho técnico, foi autorizada a remoção do carro do lago. Além dos bombeiros, a ocorrência mobilizou agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal.
O caso foi registrado na 96ª DP (Miguel Pereira).
Foto: Reprodução/Redes Sociais