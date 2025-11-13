PRF prende dupla suspeita de furtar loja em shopping de Resende

Uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil resultou, no início da tarde desta quinta-feira (dia 13), na prisão de dois suspeitos de furtar diversas peças de roupa da loja Riachuelo, no Shopping PátioMix, em Resende. A operação teve início por volta das 12h, após o setor de roubos e furtos da 89ª DP repassar informações à equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF sobre um veículo utilizado pelo casal.

De acordo com a PRF, o automóvel – um Fiat Cronos branco – seguia pela Rodovia Presidente Dutra em direção ao Rio de Janeiro. Os agentes permaneceram em alerta e iniciaram buscas até localizar o carro por volta das 13h, na altura do km 285 da BR-393, na Rua 12, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

No veículo estavam um homem de 41 anos, natural de Duque de Caxias, e uma mulher de 29 anos, do Rio de Janeiro. Dentro do carro, os policiais encontraram bolsas usadas para ocultar as mercadorias furtadas, acessórios para remover sensores de segurança e várias peças de vestuário ainda com etiquetas da loja Riachuelo.

Diante das evidências, a dupla recebeu voz de prisão. A ocorrência foi encaminhada à 89ª DP (Resende), onde os produtos recuperados foram registrados e os procedimentos legais serão adotados.