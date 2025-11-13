Polícia Civil prende homem apontado como segurança do tráfico na Vila Delgado, em Barra Mansa

A Polícia Civil prendeu, no fim da tarde desta quinta-feira (dia 13), um homem de 32 anos, apontado como segurança do tráfico na Vila Delgado, em Barra Mansa. A ação foi conduzida por agentes da 90ª DP, sob coordenação do delegado Marcus Montez.

Segundo a polícia, a região é dominada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Durante a operação, os agentes surpreenderam o suspeito enquanto ele atuava na contenção da venda de drogas. O homem estava armado e foi imobilizado no momento da abordagem.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, carregada com 17 munições. O material configura crime de porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.

Durante a ação, alguns moradores tentaram se aproximar da equipe para tentar impedir a prisão, mas os agentes conseguiram deixar a comunidade sem feridos e conduzir o suspeito à delegacia. Ele foi autuado e permanece custodiado, aguardando transferência para o sistema prisional.

O delegado Marcus Montez destacou a importância da operação: “Arma na mão de bandido é ameaça à população. Retirá-las das ruas é salvar vidas.”

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

Foto: Divulgação