Foragido por homicídio tentado em Resende é preso na Região Oceânica de Niterói

Policiais militares do 12º BPM, subordinados ao 4º Comando de Policiamento de Área, prenderam na tarde de sexta-feira (dia 14) um foragido da Justiça, de 29 anos, durante uma operação na Comunidade do Jacaré, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. A ação foi desencadeada após informações recebidas pelo Disque Denúncia, que apontavam a atuação de traficantes no local. Além da captura do suspeito, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas.

De acordo com a PM, a equipe do GAT “A” foi até a Estrada Frei Orlando para verificar a denúncia sobre a comercialização de entorpecentes. Ao chegarem, os policiais encontraram dois homens em atividade criminosa. Eles tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas um deles foi alcançado após cerco tático. Com o suspeito, foram encontrados 150 trouxinhas de maconha, 130 pedras de skank, 90 pedras de crack, 85 pinos de cocaína, R$ 24 em espécie e dois rádios transmissores.

Contra o preso havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Resende, pelo crime de homicídio qualificado tentado. A investigação aponta que, após uma discussão próxima a um ponto de venda de drogas, ele teria ordenado que uma vítima abaixasse os vidros e desligasse os faróis do veículo. Como não foi atendido, efetuou disparos que atingiram a mão e a perna do motorista. O detido também possui outras anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, extorsão e porte ilegal de arma.

O material apreendido e o suspeito foram levados para a 81ª DP (Itaipu), onde ele foi autuado por associação para o tráfico. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia reforça que informações sobre foragidos da Justiça e pontos de tráfico podem ser repassadas, de forma anônima, pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.