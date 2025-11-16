PMVR fortalece parceria com Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

A Prefeitura de Volta Redonda vai ampliar a parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. A diretoria da entidade esteve no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto em reunião intermediada pelo deputado estadual Munir Neto. Durante o encontro, foram citadas as parcerias já consolidadas entre a prefeitura e o sindicato.

A entidade cedeu o espaço para implantação da nova sede do projeto Laço Azul da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – que oferece cuidado especializado a crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições do neurodesenvolvimento – no bairro Retiro; e também fez a cessão do caminhão para o projeto itinerante Barbeiro e Cabeleireiro da Cidadania – que faz corte de cabelo gratuito para a população – da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), representada na reunião pela subsecretária da Pasta, Larissa Garcez.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também já firmou uma parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense para promover a educação no trânsito na região. A união da Semop e a entidade visou conscientizar os metalúrgicos sobre boas práticas no trânsito, contribuindo para um ambiente mais seguro para todos.

“Agradeço ao deputado Munir por ter feito a interlocução com a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos para firmar essa parceria, que já é um sucesso, com o Poder Público Municipal. E o objetivo desse encontro é avançar cada vez mais, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e com a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores”, disse o prefeito Neto.

O deputado estadual Munir Neto contou que as novas parcerias passam pela ampliação das cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para aposentados, trabalhadores e associados do sindicato; criação de cursos para mulheres jovens metalúrgicos; além de implantação de creche junto com a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). O sindicato também será parceiro em campanha de prevenção à saúde do homem, no Novembro Azul.

“Também tenho que agradecer ao prefeito Neto por ter atendido um pedido dos metalúrgicos que eu trouxe a ele. A pavimentação asfáltica em torno da Fábrica de CAL da CSN, nas proximidades do bairro Siderville, já em andamento, é uma reivindicação dos trabalhadores do local, que a prefeitura está atendendo”, contou Munir, acrescentando que, agora, o prefeito assumiu o compromisso de refazer a iluminação pública no acesso à fábrica, além de instalar uma câmera de segurança no trajeto.

O vice-presidente do Sindicado dos Metalúrgicos, Maurício Faustino, reforçou os agradecimentos ao prefeito e ao deputado Munir. “O asfaltamento no entorno da Fábrica de CAL, o reforço na iluminação e a instalação da câmera vão tornar o lugar muito mais seguro, principalmente para os trabalhadores do período da noite”, falou.

O presidente da entidade, Odair Mariano, acredita que um sindicato forte significa um trabalhador forte. “E fortalecendo a comunidade, fortalecemos também o trabalhador. Queremos avançar cada vez mais na parceria com a prefeitura, porque todo mundo ganha. Os cursos de capacitação para mulheres e jovens metalúrgicos e a creche podem mudar vidas”, disse, parabenizando o prefeito Neto pela gestão à frente da administração municipal e também ao deputado Munir pelo trabalho na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), sem esquecer a sua cidade”, disse Odair.

Fotos Adriana Cópio – Secom/PMVR