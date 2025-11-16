Homem com deficiência morre em acidente na Dutra, em BM; vítima conduzia um quadriciclo adaptado artesanalmente

Um homem com deficiência morreu em um grave acidente na ocorrido na noite do sábado (dia 15) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato ocorreu na altura do km 269 da pista sentido Rio de Janeiro. A vítima conduzia um quadriciclo adaptado artesanalmente de forma irregular, já que não possuía as duas pernas, quando foi atingida por um veículo que fugiu do local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe que atendeu à ocorrência encontrou vestígios no quadriciclo e na pista indicando que o condutor foi arremessado após a colisão inicial. Já caído na rodovia, ele acabou sendo atropelado por outros veículos que também não pararam para prestar socorro.

O homem morreu no local devido às múltiplas lesões. A PRF elaborou o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito e acionou a perícia da Polícia Civil, que realizou os levantamentos. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa), que vai investigar a dinâmica do acidente e tentar identificar os veículos envolvidos.

