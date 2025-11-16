BM: Casal flagrado com cocaína tenta agredir policiais durante abordagem, no bairro Paraíso

Um homem de 28 anos e uma mulher de 33 foram detidos na madrugada deste domingo (dia 16) por suspeita de tráfico de drogas, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na Rua Isalino Gomes da Silva, no bairro Paraíso. A ação, que começou como uma abordagem de rotina, terminou em confusão após os dois resistirem e tentarem agredir os policiais militares.

Segundo a PM, a dupla demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista, o homem entregou espontaneamente um pino de cocaína. Já a mulher se recusou a entregar uma sacola que escondia e passou a agredir os agentes, enquanto o companheiro tentou impedir a apreensão do material. Após intensa resistência, ambos foram algemados.

A polícia contou com apoio do GAT para conseguir conduzir os suspeitos, que continuavam exaltados e tentavam agredir a guarnição. No total, foram apreendidos 55 pinos de cocaína (cerca de 60 gramas). Um dos policiais sofreu lesão na mão direita e precisou de atendimento médico na Santa Casa.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. A mulher responderá por resistência, mas foi liberada.

A polícia informou que tanto o homem quanto a mulher já possuíam anotações criminais anteriores – ele por lesão corporal e ela por extorsão.

Foto: Divulgação/Polícia Militar