Motociclista fica ferido após bater em divisória da Dutra, em Piraí

Um motociclista de 20 anos ficou ferido após se acidentar na manhã deste domingo (dia 16) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O caso ocorreu por volta das 11h, no km 233 da pista sentido Rio de Janeiro, quando o condutor perdeu o controle da moto na saída de uma curva e colidiu contra a divisória de pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o jovem, natural de Nova Iguaçu, sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento no local e foi levado para o Hospital Flávio Leal.

A pista chegou a ficar parcialmente interditada, porém a situação já foi normalizada.

Foto: Divulgação/PRF