Tiroteio na Dutra: suspeitos trocam tiros com a PM, abandonam carro roubado e fogem em Barra Mansa

Uma perseguição seguida de troca de tiros mobilizou equipes do 28º BPM na madrugada desta segunda-feira (dia 17) na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Vila Maria, em Barra Mansa. Os suspeitos conseguiram fugir após abandonarem um veículo roubado e atirarem contra os policiais.

A ação começou por volta de 1h20, quando a equipe do GAT avistou um Citroën Basalt usado, segundo a PM, por um homem apontado como integrante de uma facção criminosa e suspeito de diversos homicídios na cidade. Ao receber ordem de parada, o motorista acelerou em direção ao bairro Vila Maria, iniciando a perseguição.

As equipes se dividiram para montar um cerco tático. Ao chegarem a um ponto de acesso à Dutra, os suspeitos se depararam com outra viatura já posicionada. Sem conseguir prosseguir, desembarcaram e efetuaram diversos disparos contra os policiais, que revidaram.

O carro – que estava com placa clonada e é produto de roubo – caiu em uma área de barranco após ser abandonado. Os suspeitos continuaram a fuga a pé, atirando novamente contra outra equipe, que também respondeu.

No local, a PM apreendeu uma pistola 9 mm, um revólver calibre 38, munições intactas e um estojo deflagrado, além de dois celulares. A perícia da Polícia Civil esteve na área e o veículo foi removido para a 90ª DP, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio contra os policiais.

Não há registro de feridos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar