Trio é preso por tráfico de drogas no Roberto Silveira, em Barra Mansa

Três pessoas – duas mulheres, de 28 e 34 anos, e um homem de 35 anos – foram presas por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (17) no bairro Roberto Silveira, em Barra Mansa. A prisão ocorreu por volta das 2h, na Rua José Marciano dos Santos, após policiais do 28º BPM flagrarem o trio em uma praça conhecida como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foram abordados. Com eles, os agentes apreenderam 7 pinos de cocaína, 48 pedras de crack, 2 trouxinhas de maconha, além de R$ 10 e dois celulares.

Os três foram levados para a 90ª DP, onde foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Todos permaneceram presos.

Foto: Divulgação/Polícia Militar