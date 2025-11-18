Ataque à luz do dia: homem é morto a tiros em estacionamento de supermercado em Resende

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (dia 18) no estacionamento de um supermercado em Resende. O estabelecimento fica na Rua Tenente-Coronel Adalberto Mendes, no bairro Vila Julieta, bem próximo ao 37º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a PM, testemunhas relataram ter ouvido diversos disparos na lateral do supermercado. Quando os policiais chegaram, encontraram a vítima caída na rampa de acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou o óbito no local.

A área foi isolada até a chegada da perícia e o caso foi registrado na 89ª DP. As primeiras informações apontam que os autores estavam em um Chevrolet Tracker, cuja placa não foi anotada. Até o momento, ninguém foi preso.

Foto: Reprodução/Redes Sociais