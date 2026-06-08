Corpo de técnico morto em acidente na MRS será sepultado nesta segunda-feira em Volta Redonda

Será sepultado nesta segunda-feira (dia 8), às 10h, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda, o corpo do técnico mecânico Ricardo Elias Teixeira, de 41 anos, que morreu em um acidente de trabalho ocorrido na manhã de sábado (dia 6), em Barra Mansa.

Ricardo trabalhava há 14 anos na MRS Logística e exercia a função de técnico mecânico em equipamentos de via sênior. Ele morreu durante uma atividade de manutenção corretiva no pátio ferroviário da empresa, localizado no bairro Vista Alegre.

De acordo com informações divulgadas pela concessionária, o trabalhador realizava um serviço no comboio da desguarnecedora, no pátio P2-14, quando foi prensado pela correia de transferência do equipamento MHC10. Equipes de emergência foram acionadas imediatamente e prestaram atendimento no local, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Ricardo deixa esposa e uma filha. A morte causou comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

Em nota, a MRS Logística lamentou profundamente a perda do funcionário e informou que está prestando assistência à família. A empresa também comunicou que instaurou uma apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente e que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

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