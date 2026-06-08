Motorista foge após provocar acidente com três vítimas na Dutra, em Resende; casal e criança de 4 anos ficam feridos

Um acidente envolvendo dois carros deixou três pessoas feridas na noite desse domingo (dia 8) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista apontado como causador da colisão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 19h, no km 337 da rodovia, em Engenheiro Passos, distrito de Resende. Segundo a PRF, um Fiat Uno Mille bateu na traseira de um Fiat Uno Vivace. Após a colisão, o Uno Mille capotou e ficou imobilizado sobre a lateral esquerda na faixa da direita da pista.

Já o Uno Vivace perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma árvore localizada no canteiro lateral da rodovia.

No Uno Vivace estavam um homem de 37 anos, que conduzia o veículo, sua esposa, de 42 anos, e o filho do casal, de 4 anos. Os três sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes da CCR RioSP e do Samu para o Hospital de Emergência de Resende.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do Uno Mille, um jovem de 27 anos, deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas. Durante o atendimento da ocorrência, policiais encontraram documentos que permitiram identificar o condutor. Também foram localizadas várias latas de cerveja dentro do veículo.

Testemunhas relataram aos agentes que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez antes de fugir. A PRF realizou a perícia do acidente e registrou um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.

A ocorrência também foi registrada na 89ª Delegacia de Polícia de Resende. O condutor do Uno Mille foi autuado com base nos artigos 305, 304 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por fugir do local do acidente para evitar responsabilidade civil ou penal, omissão de socorro e lesão corporal na direção de veículo automotor, com agravante pela evasão do local.

Além disso, foram aplicadas multas por irregularidades constatadas no veículo, incluindo pneus em mau estado de conservação e a fuga após o acidente. As autuações iniciais somaram R$ 1.662,58.

Enquanto a ocorrência era registrada na delegacia, o jovem de 27 anos se apresentou à polícia e assumiu ser o motorista do Uno Mille. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,28 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Segundo a PRF, o resultado não configura crime de trânsito, mas pode ser considerado agravante nos delitos investigados.

Com a inclusão da multa por dirigir sob influência de álcool, o valor total das autuações chegou a R$ 4.597,28. O motorista também poderá ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e responder criminalmente pelos fatos apurados.

Foto: Divulgação/PRF