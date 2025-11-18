INMET divulga novo alerta de tempestade para o Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta terça-feira (dia 18), um novo alerta de tempestade com grau de severidade perigo para cidades do Sul Fluminense. O aviso começou a valer às 10h de hoje e segue até as 10h desta quarta-feira (dia 19). A previsão indica chuva forte, ventos intensos e risco de granizo, exigindo atenção redobrada da população e das autoridades locais.

Segundo o órgão, são esperados acumulados entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 50 a 100 mm no dia, além de rajadas entre 60 e 100 km/h. A combinação aumenta o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em áreas de plantação.

O alerta vale para Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

A orientação é evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento – devido ao risco de descargas elétricas e quedas – e não estacionar veículos próximo a postes, placas e torres de transmissão. O INMET recomenda ainda desligar aparelhos elétricos, quando possível, e manter atenção às atualizações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Val ressaltar que a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.