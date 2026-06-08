Vereadora Gisele tem projeto aprovado para incentivar o empreendedorismo feminino em Volta Redonda

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 189/2025, de autoria da vereadora Gisele Klingler (PSB), que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Feminino. A proposta segue agora para sanção ou veto do prefeito Antonio Francisco Neto.

O programa tem como objetivo apoiar, capacitar e fomentar iniciativas econômicas lideradas por mulheres, contribuindo para a ampliação da participação feminina no mercado de trabalho e no setor produtivo do município.

Entre as principais diretrizes da proposta estão a oferta de capacitação técnica e gerencial para mulheres empreendedoras, o incentivo à criação e ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres, além da promoção de ações que ampliem a autonomia financeira e a geração de renda.

O projeto também prevê a realização de campanhas de conscientização sobre a importância do empreendedorismo feminino para o desenvolvimento econômico e social da cidade, bem como a articulação de parcerias com instituições públicas e privadas para ampliar as oportunidades de qualificação e acesso a informações para mulheres empreendedoras.

Para a vereadora Gisele Klingler, o projeto representa um importante avanço na construção de oportunidades para as mulheres de Volta Redonda.

“Empreender ainda é um desafio maior para as mulheres, que muitas vezes enfrentam dificuldades de acesso a crédito, capacitação e redes de apoio. Nosso objetivo é criar mecanismos que fortaleçam essas empreendedoras, gerem oportunidades e contribuam para o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou.

A proposta também busca estimular parcerias entre o poder público, instituições de ensino, entidades empresariais e organizações da sociedade civil para a realização de cursos, palestras, oficinas e outras atividades voltadas à qualificação e ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Segundo Gisele, investir nas mulheres empreendedoras é investir no crescimento econômico e social de Volta Redonda.

“Quando uma mulher empreende, ela gera renda, cria empregos, movimenta a economia e transforma realidades. Por isso, é fundamental que o poder público incentive e apoie essas iniciativas. Esse projeto é mais uma ferramenta para ampliar oportunidades, fortalecer a independência financeira das mulheres e promover uma cidade mais justa e desenvolvida para todos”, afirmou.

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