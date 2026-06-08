Acidente: Carro é atingido por ônibus no Aterrado

Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Elite e um carro de passeio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (dia 8), no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A colisão aconteceu por volta das 6h15, na Avenida Paulo de Frontin, nas proximidades da Praça Sávio Gama, onde fica a sede da Prefeitura. O coletivo fazia a linha Retiro–Vila quando bateu em um Chevrolet Corsa Weekend preto.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do ônibus relatou aos policiais militares que o carro teria avançado o sinal de trânsito ao sair da Rua José Furgêncio de Carvalho Neto, sendo atingido pelo coletivo.

Ainda segundo informações preliminares, o condutor do carro sofreu apenas ferimentos leves, mas chegou a ficar preso às ferragens. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado para o Hospital São João Batista.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Fotos:Reginaldo Foli de Freitas