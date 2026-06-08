Homem morre atropelado por dois carros ao tentar atravessar a Dutra, em Piraí

Um homem de 55 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (dia 7) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ocorreu por volta das 20h, na altura do km 247 da pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do bairro Jaqueira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por dois automóveis que seguiam pela pista. Segundo os agentes, o homem não percebeu a aproximação dos veículos e acabou sendo atropelado. Ele sofreu ferimentos graves e morreu no local.

Ainda segundo a PRF, testemunhas relataram que o homem estava em um bar localizado às margens da rodovia e decidiu atravessar a pista para ir até outro estabelecimento comercial situado do lado oposto da Dutra quando ocorreu o acidente.

Os motoristas envolvidos não se feriram e permaneceram no local, prestando esclarecimentos às autoridades.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos necessários. A PRF também confeccionou o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito. O caso foi registrado na 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

Após os procedimentos periciais, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. A identidade do homem não foi divulgada.

Foto: Divulgação/PRF