Engavetamento envolvendo quatro veículos complica trânsito na BR-393, em Barra Mansa

Um engavetamento envolvendo três carros e uma carreta deixou o trânsito lento na manhã desta terça-feira (dia 18) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra Mansa. O acidente ocorreu pouco antes das 7h, justamente no horário de maior fluxo de trabalhadores, na altura do bairro Santa Inês, no sentido 207/Nove de Abril.

Apesar do impacto entre os veículos, ninguém ficou ferido. Equipes foram acionadas para organizar o tráfego, no entanto, motoristas enfrentam lentidão enquanto a pista está parcialmente bloqueada.

As causas do engavetamento ainda não foram informadas.

