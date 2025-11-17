Rua 33: Nova prorrogação amplia para 2026 a novela da obra que nunca termina

Se o leitor teve a sensação de que já leu essa notícia antes, não se engana. A revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, acaba de ganhar mais um aditivo de contrato, o oitavo desde o início do projeto. O novo documento, de número 386/25, foi assinado no último dia 31 de outubro e amplia o prazo de execução do serviço por mais quatro meses. Agora, a previsão de conclusão passou para março de 2026, quatro anos e seis meses após o início das obras.

O serviço está sob responsabilidade da empresa VR Comércio e Serviço, e o contrato, que começou em setembro de 2021, já acumula oito termos aditivos, incluindo aumentos de valor e prorrogações de prazo. O orçamento, inicialmente de R$ 18 milhões, já ultrapassa R$ 20,5 milhões – um crescimento de mais de 14%.

Enquanto isso, moradores e comerciantes da Vila Santa Cecília continuam enfrentando transtornos. O prolongamento da obra coincide com o período mais importante para o comércio local, o Natal, e deve impactar diretamente as vendas.

Burocracia e lentidão

A Folha do Aço apurou que a secretaria municipal de Obras (SMO) aguarda, há mais de dois anos, a liberação de uma licença ambiental por parte do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), cujo escritório responsável pelo processo fica na cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações obtidas pela reportagem, o órgão ambiental vem solicitando uma série de ajustes e complementações. No entanto, mesmo após o cumprimento das exigências, o Município volta a receber novas recomendações, sem avanço efetivo no processo.

Sem essa autorização, a empresa responsável não pode iniciar a instalação dos dutos que ficarão sob a laje da ponte sobre o Córrego Brandão, entre as ruas 18-A e 18-B, etapa essencial para evitar novos alagamentos e a exposição de cabos de telecomunicações.

Reprovação em teste

No dia 17 de setembro, durante um breve período de chuva, a principal via da Vila Santa Cecília voltou a registrar pontos de alagamento. Em poucos minutos, moradores, comerciantes e motoristas relataram acúmulo de água em diversos trechos. Vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostraram carros e pedestres enfrentando dificuldades para atravessar a via, um cenário que se repete a cada temporal.

Uma obra que se arrasta

Anunciada em 2021 como um projeto de modernização urbana, a revitalização da Rua 33 prometia transformar a principal via comercial da cidade, com novos pontos de ônibus, calçadas ampliadas, arborização e fiação subterrânea. Porém, até agora, pouco se concretizou.

A obra começou sob responsabilidade da empresa Irmão Vasconcelos Ltda., mas foi suspensa após dois meses. Depois de uma pausa de seis meses, uma nova licitação foi realizada e, em fevereiro de 2023, os trabalhos foram retomados pela VR Comércio e Serviço.

Em fevereiro deste ano, após nova interrupção durante o período de festas de fim de ano, motivada por pressões de comerciantes locais, a obra foi retomada com a inclusão da fiação subterrânea da Light, o que exigiu interdições na Rua 60 e agravou o trânsito na região.

Mais de quatro anos após o início das intervenções, o projeto da Rua 33 continua longe de ser finalizado. Entre paralisações, aditivos, burocracia e frustrações, o que era para ser símbolo de modernização transformou-se em uma obra interminável, e em um teste de paciência para quem vive e trabalha na Vila Santa Cecília.