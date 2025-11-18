Jovem de 18 anos é detido com pistola no Centro de BM; ele chegou a entrar em luta corporal com os agentes

Um jovem de 18 anos foi detido na manhã desta terça-feira (dia 18) após ser flagrado com uma arma de fogo de uso restrito na Rua Cícero Cunha, no Centro de Barra Mansa. A ocorrência foi registrada por volta das 11h, quando policiais que patrulhavam a região receberam a informação de um transeunte de que um rapaz estaria armado.

De acordo com a Polícia Militar, ao ser abordado, o jovem resistiu e entrou em luta corporal com os agentes. Ele acabou sendo contido com o apoio da equipe do Bairro Presente. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Glock calibre .380 com numeração suprimida e dez munições do mesmo calibre.

Após ser desarmado, o suspeito foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde a posse da arma de uso restrito foi registrada.

Foto: Divulgação/Polícia Militar